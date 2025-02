Las Palmas Y Valleles raggiunge un accordo di risoluzione

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-10 21:53:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico!L’UD Lasha confermato la notizia che ha segnato venerdì scorso; Álvaro Valles ha raggiunto unper risolvere il suo contratto con la squadra gialla. Il portiere, che è a Siviglia da giovedì con sua moglie, ha salutato la scorsa settimana dal suo sarto, con l’intenzione di non tornare sull’isola e rimanere nella capitale andalusa.Álvaro Valles Rosa è arrivata alla disciplina gialla nella stagione 2018/19 per unirsi al progettoAtlético. Dopo una prima esperienza nella prima federazione, dove ha giocato 7 incontri, la sua esibizione gli ha guadagnato per fare il salto alla prima squadra della campagna 2019/20. Dal suo arrivo al primo modello, Ha difeso la maglietta gialla in 138 partite ufficialidistribuito tra la prima e la seconda divisione.