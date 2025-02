Nonsolo.tv - L’Arte e le sue Artiste: la visione colorata dell’artista Lorella Lauricella

Dall’8 al 16 febbraio 2025, in occasione di ART CITY WHITE NIGHT ARTEFIERA, la Corte di Felsina in via Santo Stefano 53 a Bologna ospita la mostra collettivae le sue, organizzata e allestita dalla curatrice Anna Rita Delucca. L’esposizione riunisce ventiseiattive nel campo della pittura, del disegno, dell’incisione e della fotografia, offrendo uno sguardo sulla creatività femminile attraverso tecniche e sensibilità diverse.Tra le protagoniste spicca anche, artista torinese originaria di Imola, le cui opere sono state raccontate dalla curatrice Anna Rita Delucca: “La sua attenzione è rivolta in prevalenza sulla figura femminile in cui non di rado identifica se stessa, a volte anche solo idealmente, analizzando i meandri più profondi dell’animo umano”.