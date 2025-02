Lanazione.it - L'arte cattolica all'ArtinGenio Museum

Pisa, 10 febbraio 2025 – Maurizio Zerini, presidente dell'Unione degli artisti cattolici d'Italia (Ucai) ha visitato nei giorni scorsialle Officine Garibaldi insieme ad Arianna Bertuccelli, vicepresidente del Comitato Brianza Now, apprezzando le opere esposte nella mostra permanente. "Per noi è stato un onore - osserva Francesco Corsi, direttore di– perché contemplando i bozzetti realizzati da Francesco Mori, per le vetrate del Battistero di piazza Duomo, raffiguranti proprio l'autore della Populorum Progressio, Papa Paolo VI, che chiamò a raccolta gli artisti cristiani, è nato un entusiasmante scambio culturale sull'importanza del linguaggio figurativo, ma anche della musica e di tutte le arti che contribuiscono alla crescita dell'umanità. Abbiamo ben affiancato il Sant'Ambrogio che protegge Milano, con San Ranieri, patrono di Pisa.