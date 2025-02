Ilprimatonazionale.it - L’antifascismo non riesce proprio ad accettare il Giorno del Ricordo

Roma, 10 feb – Settimana delinfuocata, a seguito del comunicato diramato dall’Anpi il 5 febbraio, chiedendo “verità storica” mettendo in luce, a loro dire, le “gravissime e ancora sottaciute responsabilità del fascismo”.Un controsenso della storiaFascismo che resta, dunque, ossessione dei nipoti dei partigiani, i quali riescono ad affibbiare a questo pure una strage ad opera dei propri avversari politici. Ossia, coloro dei quali l’Anpi richiama l’eredità. Sono, come risaputo, i “Partizani” di Tito gli artefici di un massacro a lungo taciuto e di cui stiamo ancora contando le vittime. Ma non si sono fermati a un semplice comunicato: Anpi e antifascisti vari hanno infatti dato il peggio di sé lungo tutto lo scorso fine settimana.L’imbrattamento della foiba di BasovizzaÈ infatti notizia di sabato il vergognoso lordaio della Foiba di Basovizza, ad opera delle sigle antifasciste slovene.