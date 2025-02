Screenworld.it - L’anime Netflix del momento delude le aspettative (ma il manga spopola nelle fumetterie)

Considerato uno, se non il migliore battle shonen degli ultimi anni, Sakamoto Days ha ricevuto di recente un adattamento animato distribuito daa cadenza settimale. Se ilè tanto lodato, riesce a divertire e a tenere incollati gli occhi dei lettori sulle pagine grazie a delle tavole frenetiche, lo stesso non si può dire delche non sta di certo macinando consenso.Con un progetto che prevede una prima stagione di 22 puntate, i segnali di fumo prodotti dai primi episodi non sono incoraggianti. Sembra, infatti, che tanti utenti tra i commenti e nei social non siano soddisfatti di un anime che non riesca a cogliere e a riportare su schermo lo spirito che ha fatto innamorare i lettori del sicario in pensione più bizzarro e temibile del mondo. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Panini Planet(@paniniplanet)Nel frattempo Panini Planetha fatto uscireedicole,e sul suo store online una nuova variant Discovery Edition del primo volume di Sakamoto Days che sta andando a ruba in tutta Italia.