Sport.quotidiano.net - Landini, lancio strepitoso: è oro tricolore: "Finale da thrilling, poi la grande gioia"

Semplicemente pazzesco: ai campionati italiani allievi d’atletica leggera indoor che si sono chiusi ieri ad Ancona, la formazione reggiana ha portato a casa una insperata medaglia d’oro nel getto del peso con Giulia, atleta della Self Montanari e Gruzza al primo anno di categoria, cioè classe 2009 e per di più nata a settembre. La lanciatrice allenata da Alberto Cerisara ha fatto una gara in completa progressione, lei che aveva un personale di m 13,17 ottenuto venti giorni fa a Parma: è partita con un 12,13 di sicurezza, si è scaldata con il 12,22, poi il nullo alla terza prova le ha dato la spinta decisiva. Si è infatti scatenata con il personale di 13,59 (che le sarebbe bastato per vincere) al primodi, per scagliare a 13,93 al secondo, prima del nullo