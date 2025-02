Chietitoday.it - Lanciano Sport Center, sconfitta amara contro l'Italica dopo un match combattuto

Leggi su Chietitoday.it

Partita combattuta e dal finale amaro per il, che nella sfida del campionato di serie C di pallanuoto,l’, disputata ad Acilia, ha subito unaper 10-8. Ilè rimasto in equilibrio fino agli ultimi tre minuti, quando due episodi sfavorevoli hanno.