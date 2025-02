Ilgiornaleditalia.it - L'anarchico Antonio Recati condannato a 2 anni e 8 mesi, sabotò cabina elettrica su av Firenze-Bologna di Trenitalia, caduta aggravante terrorismo

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Era accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti e rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro per aver sabotato l'8 agosto 2023 una, mandando in tilt per ore la circolazione ferroviaria sulla linea dell'Alta velocitàL'Reca