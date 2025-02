Sport.quotidiano.net - L’analisi di Remo: "Siamo partiti troppo piano, peccato. Ora testa al Torino, altra gara tosta». Freuler: "Ci teniamo stretto il pari»

"Alla fine potevamo anche vincere: cistretti il punto e guardiamo avanti". Guarda il bicchiere mezzo pieno, metronomo rossoblù ieri alla sua trentaduesima presenza stagionale, il più utilizzato da Vincenzo Italiano e pedina insostituibile di questo Bologna. Che però a Lecce ha faticato, poco lucido, molle nell’approccio e lento nel manovrare un pallone che poche volte è stato oggetto di pericolo per i salentini. Mancava Odgaard, mancava la verve dei tempi migliori, e alla fine si è visto, al termine di una partita quasi fotocopia di quella del Castellani un paio di settimane fa. Un passo indietro rispetto a Bergamo, trasferta storica, bella da vivere e anche da vincere, soprattutto in quel modo, ma che ha inciso su quella che poi è stata la settimana (corta) in preparazione della sfida contro un Lecce assetato di punti per uscire dalla melma della zona retrocessione.