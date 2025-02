Ilfoglio.it - L'allarme di Alain Finkielkraut : “L’occidente si sgretola”

Il filosofo e accademico di Franciaanalizza in questa intervista della Revue des Deux Mondes l’attuale rifiuto del, che attribuisce a una combinazione di ostilità esterna e autodenigrazione interna, alimentata da wokismo e populismo.difende la necessità di preservare l’eredità intellettuale e culturale occidentale contro queste forze distruttive. Il saggista è convinto che solo le opere possano fornire una vera emancipazione e indipendenza intellettuale. I grandi testi ci permettono di accedere a noi stessi e all’universo che ci circonda. Ci aiutano a comprendere le questioni attuali. Il suo ultimo libro è “La Modernité à contre-courant” (Bouquins). Revue des Deux Mondes – Per molto tempoè stato visto come un esempio da seguire, un modello.