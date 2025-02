Lagarde | calo industria e sfiducia consumatori frenano Pil eurozona

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 feb. (askanews) – La crescita economica dell’area euro resta debole, a causa della persistente contrazione che si trascina nel manifatturiero e della “esitazione” delle famiglie ad aumentare i consumi. Tuttavia, secondo la presidente della Bce, Christine, “permangono le condizioni per una ripresa”, ha affermato durante il suo intervento alla plenaria del parlamento europeo. “L’economia dell’area è cresciuta in maniera modesta. Nel quarto trimestre la produzione è rimasta piatta, ma ha comunque superato dello 0,9% quella della fine del 2023. Le indagini – ha detto– segnalano che il manifatturiero continua a contrarsi, mentre l’attività dei servizi è in espansione. La fiducia deiè fragile e, nonostante l’aumento dei redditi reali, le famiglie sono titubanti a spendere”.