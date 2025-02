Unlimitednews.it - Lagalla “Alla Bit per presentare il sistema Sicilia”

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo quiBit peril, ma soprattutto per richiamare su Palermo e sullaoccidentale l’attenzione dei turisti, cercando di fare una narrazione di Palermo non solo del suo presente ma anche della sua storia. La narrazione di una città che tende a migliorarsi e a superarsi rispetto gli anni passati”. Così il sindaco di Palermo, Roberto, a margine del talk intitolato “Destinazione Palermo” tenuto nello stand Best Western Sicilyfiera Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, in corso a Milano. “L’incremento del flusso turistico – sottolinea – è importante e significativo, gli eventi sono altrettanto numerosi e significativi. La recente edizione del 400esimo festino di Santa Rosalia ha portato a Palermo oltre 400 mila visitatori nei giorni culminali del festino, e ci apprestiamo a ripetere l’evento nel 2025 che anch’esso ha una significativa rimembranza storica.