Lady Gaga si esibisce a sorpresa al Super Bowl

Come una feniceè risorta dalle sue ceneri e dopo il flop di Joker Folie à Deux, adesso sta vivendo un periodo davvero fortunato. Nelle scorse settimane Die With a Smile ha raggiunto la 1 nella Billboard Hot 100, ai Grammy la star ha lanciato un potente incantesimo e ha fatto innamorare tutti con Abracadabra e ieri sera si è esibita anella notte del.La Germanotta in un segmento speciale della notte del Suprè apparsa insieme alle leggende dello sport Tom Brady e Michael Strahan per rendere omaggio alle vittime dell’attacco terroristico di New Orleans, degli incendi di Los Angeles e dell’uragano Helene. La popstar di Born This Way nell’iconica Bourbon Street di New Orleans si è esibita sulle note di Hold My Hand, brano (nominato ai Grammy e ai Golden Globe) che ha fatto da colonna sonora a Top Gun: Maverick.