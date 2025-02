Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga con “Hold My Hand” ha aperto a sorpresa il Super Bowl

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo aver incantato il pubblico dei Grammy Awards con il nuovo singolo Abracadabra,è ritornata ad esibirsi aa pochi istanti dall’inizio del.Anticipata dall’ingresso di Tom Brady, Michael Strana, Terry Bradshaw ed altre leggende dello sport in un video pre-registrato nell’iconica Bourbon Street di New Orleans,ha reso omaggio alle vittime dei disastri accaduti nell’ultimo anno incluso l’attacco terroristico avvenuto nella capitale del jazz dello scorso 1 gennaio, l’uragano Helene e gli incendi di Los Angeles. “Qui nel cuore di Bourbon Street da sempre il cuore e l’anima di New Orleans, quest’anno è iniziato con un attacco terroristico che ha provato a distruggere il suo spirito”, ha dichiarato l’ex difensore dei New York Giants, Michael Strahan mentre percorreva l’iconica via sfoggiando una maglietta NOLA Strong.