Ilfattoquotidiano.it - Lady Gaga con Abracadabra torna alle origini: una comfort zone che può essere pericolosa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Giovanni MÈ uscito il 3 febbraio il nuovo singolo di”.Qualche accenno di questo nuovo lavoro era stato anticipato alla cerimonia dei Grammy Awards 2025 a Los Angeles il giorno prima che uscisse su tutte le piattaforme di streaming nei giorni successivi. Nella prima giornata di diffusione, sulle radio arriverà qualche giorno dopo, su Spotify raggiunge i 4,9 milioni di streaming, non un risultato da poco. Stavolta nessun “hype” prima dell’uscita, qualche dettaglio anticipato sui social, nessun video in pompa magna che contribuisse a ciò che potesse modificare la ricezione della novità in arrivo.Ancora sotto l’ombrello del successo di “Die with a smile” con Bruno Mars che, nella stessa kermesse californiana – dove ha anticipato il nuovo lavoro – riceve un Grammy come “Best duo pop”.