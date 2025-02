Thesocialpost.it - L’acqua degli italiani va all’estro. Ecco come il Pnrr sta svendendo un altro pezzo d’Italia

Nel silenzio generale, in Italia si sta verificando una vera e propria battaglia per tenerci la nostra acqua. Già, perché ilpotrebbe in realtà dirottarla altrove, all’estero. Tutto questo rientra nella partita Italia-Resto del mondo delle centrali idroelettriche, che sono un tesoro energetico per il nostro Paese.spiega Fausta Chiesa, che all’idroelettrico ha dedicato un’inchiesta sul Corriere, in campo ci sono la big Enel, e gli altri maggiori concessionariAla, Alperia, Edison, Dolomiti Energia e Cva, che detengono complessivamente oltre il 70% delle dighe; dall’altra parte, gruppi e fondi stranieri interessati a mettere le mani sulla nostra acqua, l’unica tra le fonti rinnovabili a essere “programmabile”. Sono dunque già scesi in campo gruppiEph (in consorzio Slovenské elektràrn in cui Enel è socio di minoranza) che fa capo al miliardario ceco Daniel Kretinksy ed è presente in Italia con il gruppo Ep Produzione, che gestisce centrali a gas.