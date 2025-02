Metropolitanmagazine.it - L’account X di Kanye West è stato disattivato dopo le sue ultime esternazioni

Nell’ultima settimana,si è reso protagonista in diversi modi, tutti decisamente controversi. Tutto è iniziato domenica 3 febbraio, quando si è presentato senza invito ai Grammy Awards 2025, insieme alla moglie Bianca Censori. A far parlare di sé, in quell’occasione, è stata perlopiù la donna e il suo nude look estremo, giudicato dai più come volgare e fuori luogo, ma difeso a spada tratta dal rapper.Ye si è ripreso la scena nei giorni successivi, discutendo con chi criticava la mise della consorte e, nel frattempo, seguendo e defollowando l’ormai storica nemesi, la cantante Taylor Swift. In seguito, ha dichiarato in un’intervista di essere autistico e di essere convinto di aver ricevuto una diagnosi errata di disturbo bipolare nel 2016. Poche ore, è stata la volta di P Diddy;ha preso pubblicamente le sue parti, chiamando in causa persino Donald Trump, al quale ha chiesto di graziare il produttore discografico accusato di stupro e traffico sessuale.