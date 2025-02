Padovaoggi.it - Laboratori di candele per bambini alla biblioteca Alda Merini di Montegrotto

Leggi su Padovaoggi.it

Domenica 16 febbraio ladiTerme si trasforma in uno creativo per. L'iniziativa, che rientra nel progetto "M'illumino di meno", offrirà due turni di partecipazione (alle 16 e alle 17.30) per imparare l'arte della creazione diin modo.