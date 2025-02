Iodonna.it - La vita, la formazione, le scelte di Egea, che con la nonna e la zia, fu costretta a lasciare la sua Pola per Bolzano a causa dei rastrellamenti di Tito

Segue al Giorno della memoria (il 27 gennaio), il Giorno del ricordo, che oggi, 10 febbraio, commemora l’eccidio delle Foibe. Per non dimenticare le vittime dell’Esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata, Rai 1 propone alle 21.30 il film tv La bambina con la valigia di Gianluca Mazzella, tratto dalla storia vera dell’esuleHaffner, che nel 1945 fu, insieme allaMaria, alla zia Ilse e allo zio Alfonso, aper. Quando i soldati di, dopo la fine della guerra, rastrellavano gli italiani. “La bambina con la valigia”, una clip dal film Rai X Leggi anche › Il Giorno del Ricordo delle foibe: il silenzio che diventa memoria Un drammatico periodo storico viene raccontato attraverso le vicissitudini di una famiglia in esilio e lo sguardo di una bambina che diventa donna, grazie al sostegno dellae della zia.