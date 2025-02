It.newsner.com - La vita frenetica della famiglia più numerosa d’Australia

Quando Jeni incontrò per la prima volta suo marito Ray, era certa di una cosa: non avrebbe mai voluto figli.“Ray voleva almeno quattro figli. Pensavo che fosse una follia. Chi è che ha così tanti figli?”. Jeni ha raccontato a Mamamia.Ora, più di tre decenni dopo, sono gli orgogliosi genitori di 16 figli.600 dollari a settimana per la spesaChi vive in Australia, ne avrà sentito parlare, ma per me è stato un vero shock quando ho iniziato a leggereBonell.LaBonell, che sta crescendo 16 bambini in Australia, è tutt’altro che ordinaria. Dal nutrire la loronidiata al coordinare il caosquotidiana, Jeni e Ray Bonell hanno imparato l’arte di destreggiarsi con tutto, e anche con una sana dose di umorismo.LaBonell, di Toowoomba, nel Queensland, è composta da nove ragazzi e sette ragazze: Jesse, 35 anni, Brooke, 34 anni, Claire, 31 anni, Natalie, 30 anni, Karl, 28 anni, Samuel, 26 anni, Cameron, 25 anni, Sabrina, 24 anni, Tim, 22 anni, Brandon, 20 anni, Eve, 19 anni, Nate, 17 anni, Rachel, 16 anni, Eric, 15 anni, Damian, 14 anni e Katelyn, 10 anni.