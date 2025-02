Nerdpool.it - La violenza di Daredevil: Born Again sarà estrema

Chi temeva che la nuova serie diprodotta da Marvel Studios potesse ridurre larispetto a quella della serie Netflix può mettere da parte queste preoccupazioni.non solo manterrà l’atmosfera oscura del suo predecessore, ma sembra che l’iterazione MCU dispingerà laa livelli ancora più estremi.Intervistato da Empire Magazine, il produttore esecutivo di, Dario Scardapane, ha parlato di quanto intensa e violentala nuova serie Marvel.“Il livello diè altissimo per uno show Marvel/Disney”, ha spiegato. “Non credo ci sia niente di simile da nessuna parte. C’è un momento in cui si va completamente oltre, decisamente più di quanto abbia fatto Netflix.”Vincent D’Onofrio, che interpreta Wilson Fisk, ha aggiunto: “Esiste un mondo in cui si potrebbe pensare che, se lo show fosse continuato, saremmo arrivati a questo punto o a qualcosa di simile.