La Vedova nera il giallo di Del Ninno sulle orme di Montalban | il mistero di una scomparsa nella Roma del boom e della Dc

La, ilnzodi Giuseppe Delche puntadialla risoluzione deldi una stranache oscilla traeconomico, governi Dc e prime contestazioni, ruota attorno a un mondo letterario e cinematografico che non può prescindere da storia e costume del nostro passato, con riflettori puntati sul dopoguerra in particolare. Qualcuno ha scritto che certinzi, specie se a scriverli sono giganti come Tolstoj o Stendhal, diconostoria più dei manuali universitari. C’è poi tutta una corrente di storici che ritiene utile approfondire gli aspettivita quotidiana, andando oltre il gran teatro delle battaglie e dei condottieri, dei capi politici e delle cancellerie: stiamo parlando“Nouvelle Histoire” di Marc Bloch e di Lucien Febvre, di Jacques Le Goff e di Emmanuel Le Roy La Durie.