La tregua a Gaza torna in bilico, Hamas rimanda il rilascio degli ostaggi: "Violato l'accordo"

La pace in Medio Oriente traballa. Da una parte per gli annunci di Donald Trump, che continua a ribadire il suo piano perche non darebbe la possibilità ai palestinesi dire in quella terra. E dall’altra per gli annunci di, che mette in ghiaccio la liberazione.Il piano di Trump: i palestinesi non torneranno aTrump, in un’intervista a Fox News, ha detto che i palestinesi non avrebbero diritto dire a“perché avranno alloggi molto migliori”, venendo costruito – secondo il presidente Usa – “un posto permanente per loro”. Insomma, Trump ribadisce di voler acquistare e controllare, impedendo però ai palestinesi di vivere nella loro terra.congela ilIl portavoce di, Abu Obeida, ha invece annunciato che verrà rinviato il“fino a nuovo avviso”.