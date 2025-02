Sport.quotidiano.net - La Ternana si sbarazza anche dell’Arezzo: 3-1. Volano le Fere

Terni, 10 febbraio 2025 – Troppaper l’Arezzo. I rossoverdi dimostrano di aver assorbito l’esonero-lampo, rientrato poche ore dopo, del mister Ignazio Abate e sfornano una prestazione più che convincente contro i toscani dell’allenatore Cristian Bucchi, all’esordio. Levanno vicinissime al vantaggio nella prima fase di gara prima con Vallocchia e poi con Cicerelli, la cui conclusione sfiora il palo. L’ Arezzo reagisce e trova il gol al 22° con Pattarello che anticipa Tito e batte Vannucchi. Da qui in poi solo, sull’asse Cianci-Cicerelli che si rivela devastante per gli ospiti. Lo scambio ravvicinato tra i due attaccanti porta due volte in gol Cicerelli, al sedicesimo centro stragionale. In due minuti, dal 28° al 29°, laribalta il risultato. Nella ripresa parte bene l’Arezzo che ancora con Pattarello impegna Vannucchi, ma è Curcio a chiudere di fatto la partita su assist di Casasola al 60°.