La tennista si lancia in un balletto hip hop con una criniera biondissima

Non solo lo show di Kendrick Lamar, che ha fatto discutere per il suo dissing con un altro rapper. La vera star dello spettacolo all’intervallo del Super Bowl 2025 è stata l’ex campionessa di tennis Serena Williams. In completino blu elettrico con mini gonna ovviamente a pieghe come sul campo. Più il tocco infinitamente glam di una cascata di ricci chiarissimi e morbidissimi, da regina indiscussa del biondo contemporaneo. Serena Williams e la sfida post-parto: indossare la gonna di jeans di Valentino X Super Bowl, Serena Williams si prende la scenaSe sei una vera show-stealer, basta un semplice cameo per conquistare tutta la scena.