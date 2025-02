Tpi.it - La svolta trumpiana di Jeff Bezos continua: stop ai finanziamenti all’organizzazione per il Clima

IlEarth Fund, fondo da 10 miliardi di dollari istituito dal miliardarioper sostenere la lotta al cambiamentotico, ha sospeso ia una delle più importanti organizzazioni di certificazione ambientale al mondo, la Science Based Targets initiative (SBTi), un organismo internazionale che valuta se le aziende stanno decarbonizzando in linea con gli Accordi di Parigi.Lo rivela il Financial Times, che cita tre persone a conoscenza della vicenda. Lo stesso autorevole quotidiano finanziario britannico sottolinea come la decisione del fondo diarriva proprio mentre il magnate – proprietario fra le altre cose di Amazon, Blue Origin e Washington Post – è impegnato nel tentativo di ingraziarsi il neo-presidente degli Stati Uniti Donald Trump, notoriamente contrario alle politiche green LEGGI ANCHE: Ecco perché le Big Tech si sono convertite a Trump.