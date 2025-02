Quifinanza.it - La strategia europea sull’idrogeno è debole, gli obiettivi del 2030 non saranno raggiunti

Idrogeno verde per decarbonizzare l’economia, in particolare tutti quei settori difficili da elettrificare. È questo l’obiettivo che l’Ue si è prefissata per i prossimi anni, all’interno del suo lungo percorso verso la neutralità climatica. Ad oggi però permangono grandi difficoltà, che mettono in discussione il piano. Vediamo nel dettaglio qual è lain materia di idrogeno rinnovabile e quali sono gli ostacoli principali alla sua realizzazione.GliUeCon il suo Green Deal l’Unionesi è impegnata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, il che significa che tutti i settori che emettono gas serra devono muoversi verso la decarbonizzazione, cioè verso l’azzeramento delle emissioni nette di anidride carbonica, e arrivarci entro quella data fatidica.