Ilgiorno.it - La storia di PizzAut sbarca a Sanremo. Acampora: “Se noi ce l’abbiamo fatta, significa che l’inclusione è possibile per tutti”

Monza – Se in Italia tutto si ferma nella settimana di, non si fermano invece i ragazzi e le ragazze di, che si sposteranno proprio dalla Lombardia alla Liguria per portare l'inclusione sociale e lavorativa sotto i riflettori della settimana più seguita dell'anno grazie al Festival della Canzone. Lae le avventure della prima pizzeria gestita interamente da ragazzi autistici e soprattutto spazio di inclusione sociale, di formazione e di progressiva autonomia per i ragazzi e le ragazze, saranno protagoniste mercoledì 12 febbraio. Alle 15.30 al teatro dell'Opera del Casinò di, nell'ambito delle iniziative diper il sociale, patrocinate dalla Rai, nella sezione 'Un libro sotto le stelle', sarà presentato il libro 'Vietato calpestare i sogni' di Nicoed Elisabetta Soglio, giornalista del Corriere della Sera.