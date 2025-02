Eccellenzemeridionali.it - La Spuntosa: il nuovo mito di Napoli che racconta le ansie del presente

La: ildicheledelIn sintesi???? Laè una figura di fantasia radicata nel folklore napoletano, emergente tra aneddoti di quartiere e social media.?? Rappresenta un riflesso amplificato delle dinamiche sociali e culturali di, influenzata dai fatti di cronaca e dall'unicità dei personaggi locali.? Laè diventata un'icona culturale moderna, adattandosi ai tempi e consolidandosi nella mente dei napoletani attraverso i social media e i racconti popolari.? Simboleggia lecontemporanee e aiuta a fortificare il senso di comunità, fungendo da pretesto per discutere di tematiche importanti in modo leggero.Nella vivace e affascinante, città di contrasti mozzafiato e storia millenaria, si muovono non sono solo paranze di giovani audaci e strade affollate di motorini.