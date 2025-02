Lanazione.it - La Sir Perugia vince ancora . Ben Tara trascina i Block Devils

GROTTAZZOLINA1SIR3(17-25, 25-23, 16-25, 23-25) YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Zhukouski 2, Petkovic 26, Fedrizzi 4, Tatarov 10, Demyanenko 9, Comparoni 4, Marchisio (L), Cvanciger 1, Bardarov, Antonov 2, Marchiani. N.E. Cubito, Vecchi, Mattei. All.Ortenzi SIR SUSA VIM: Giannelli 5, Ben20, Russo 9, Loser 11, Semeniuk 13, Ishikawa 12, Colaci (libero), Piccinelli, Plotnytskyi. N.e: Herrera, Candellaro (libero), Cianciotta, Zoppellari, Solè. All. Angelo Lorenzetti. Arbitri: Serena Salvati e Marco Zavater di Roma GROTTAZZOLINA: b.s.21, v.7, 2 muri.: b.s.19, v.9, 16 muri. PORTO SAN GIORGIO - Si annunciava come una gara ostica ma la Sir Susa Vimarriva carica ed espugna il fortino della Yuasa Battery Grottazzolina in 4 set. Un match attesissimo e pubblico delle grandi occasioni al PalaSavelli di Porto San Giorgio, sold out per l’arrivo dei campioni d’Italia.