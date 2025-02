Lanazione.it - «La sindaca di Montevarchi Chiassai raccoglie firme contro la sua stessa parte politica»

Arezzo, 10 febbraio 2025 – «Ladila sua» Finalmente si accorge dei problemi che, come Partito Democratico, denunciamo a livello nazionale da mesi: liste d'attesa ingolfate, mancanza di personale medico e sanitario, crisi dei pronto soccorso. “Tutti problemi che non derivano dall'impostazione delle ASL toscane – sostiene Stefano Cuccoli, giovane medico con delega alla Sanità nella segreteria del Partito Democratico provinciale di Arezzo – ma principalmente dalle scelte politiche del governo Meloni, che impoverisce il Fondo sanitario nazionale, diminuendo le risorse reali a disposizione delle regioni, e punta a distruggere la sanità pubblica. Non un euro è stato stanziato dal governo per aiutare a mitigare le liste d'attesa; la promessa sbandierata per mesi di sblocco del tetto delle assunzioni sanitarie è stata puntualmente disattesa; le criticità di personale, condizioni di lavoro e sicurezza dei pronto soccorso non sono state minimamente affrontate.