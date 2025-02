Metropolitanmagazine.it - La serie TV Marvel su Visione sta prendendo forma: nuove aggiunte al cast

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Vision, la nuovadell’MCU, staconale nuovi indizi su possibili personaggi oltre a. L’attore Ruaridh Mollica, che ha recentemente recitato nellaThe Franchise della HBO che prende in giro proprio le produzioni supereroistiche è stato scelto come personaggio fisso nellaDisney+ derivata da WandaVision. Mollica interpreterà presumibilmente un personaggio di nome Tucker, anche se non si sa se si tratti di un ruolo originale o di uno pseudonimo per nascondere la vera identità del personaggio all’interno delCinematic Universe.Mollica è l’ultima aggiunta nellatelevisiva, che vede come protagonisti Paul Bettany nel ruolo del supereroe, trastosi in un’intelligenza artificiale sintetica, James Spader nel ruolo del cattivo Ultron di Avengers: Age of Ultron, Faran Tahir nel ruolo di Raza di Iron Man del 2008 e Todd Stashwick in un ruolo non ancora specificato.