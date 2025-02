Sport.quotidiano.net - La Sella torna a ruggire: Cantù al tappeto. Cento, questa è la strada per la salvezza

77a. San Bernardo72: Devoe 15, Tamani, Ramponi ne, Tanfoglio 2, Alessandrini 8, Berdini 5, Delfino 6, Moretti, Graziani 3, Davis 23, Benvenuti 9, Nobile 6. All. Di Paolantonio.ACQUA SAN BERNARDO: Valentini 5, Baldi Rossi 6, Moraschini 13, De Nicolao 11, Piccoli 6, Hogue 19, Beltrami ne, Riismaa 2, McGee 6, Possamai ne, Okeke 4. All. Carrea.Arbitri: Giovannetti, Marzulli, Di Martino.Note: parziali 25-18; 44-36; 58-50. La Benedettoe manda al. In una Baltur Arena infuocata, larisorge e cancella le due sconfitte consecutive contro Rieti e Cremona, rimettendosi in piena corsa per ladiretta. Una prova corale per una serata da incorniciare, come quelle con Verona e Brindisi, dovedimostra che con la giusta concentrazione e il giusto approccio se la può davvero giocare con tutte, anche contro le big del campionato.