Ilpescara.it - La segnalazione di una cittadina: "Nella zona della movida spariscono cestini e portacenere pubblici"

Leggi su Ilpescara.it

Una nostra lettrice evidenzia come in centrospesso spariscanoe posacenere in strada:"Perche' "sopportare" la presenza die posacenere, diligentemente distribuiti dal Comune, se gli stessi impediscono l'occupazione selvaggia del suolo pubblico da parte.