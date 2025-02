Ilrestodelcarlino.it - La seconda fase al via con due nuovi gironi. Loreto Pesaro e Matelica puntano in alto

Settimana di sosta per il torneo di serie B Interregionale che ha concluso la sua primacon la disputa delle 22 giornate previste. Si riprende nel prossimo fine settimana con una formula che ricalca quella dello scorso anno e che non era stata affatto gradita, soprattutto perché rende diversi match delle ultime giornate di stagione regolare sostanzialmente inutili con il risultato che non interessa a nessuna delle due contendenti. Tuttavia è stata riproposta e allora andiamo a spiegare come si articolerà questa. Si formano dueda 12: nel girone Gold ci sono le prime sei della primanel gruppo marchigiano e le prime sei della primadi quello laziale. Tutte si portano dietro i punti conquistati nella stagione regolare, ma solo negli scontri diretti con le squadre provenienti dal proprio girone, con le quali non si rigiocherà, affrontando invece sei partite di andata ed altrettante di ritorno con le sei provenienti dall’altro gruppo.