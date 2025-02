Oasport.it - ‘La scodata di De Chiesa’: “Brignone si è superata, Goggia in difficoltà dopo la caduta in prova”

TANTE SORPRESE AI MONDIALI RISPETTO ALLA COPPA DEL MONDOI Mondiali e le Olimpiadi sono gare di un giorno, poi dipende dalle piste. Dato che molte volte le piste non sono dello stesso livello delle grandi classiche di Coppa del Mondo, possono anche accadere queste cose. Poi c’è anche il fattore psicologico che porta gli outsider a dare qualcosa in più per cercare l’exploit.L’ARGENTO IN SUPERG DI FEDERICAIl superG femminile è stato anche bello, seppur su una pista piatta. La parte iniziale del superG partiva dalla diagonale della discesa maschile e da lì,6-7 porte, andava ad intersecare la pista di discesa. Quindi di sicuro è stato molto più bello il superG, non c’erano dei rettilinei autostradali come in discesa.ha dovuto fare qualcosa di speciale su un pendio come questo.