La scaletta della prima serata di Sanremo 2025

Ladel Festival diandrà in onda martedì 11 febbraio e vedrà sul palco dell’Ariston Carlo Conti, affiancato dai co-conduttori Antonella Clerici e Gerry Scotti. Durante questo primo appuntamento su Rai1, tutti i 29 cantanti in gara si esibiranno con i loro brani. Scopri ladi.Indice: debutta laLadiResta aggiornato: debutta laIl Festival diprenderà il via martedì 11 febbraio con la, che segna l’iniziocompetizione musicale più attesa dell’anno. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico dell’evento, guiderà lainsieme ad Antonella Clerici e Gerry Scotti. Come specificato nel programma di, tutti e 29 i cantanti in gara presenteranno inle loro canzoni, anche se in questa fase il pubblico da casa non potrà votare: il giudizio sarà affidato esclusivamente alla sala stampa, che include voti provenienti anche dalla TV e dal web.