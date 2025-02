Ilrestodelcarlino.it - La Samb domina ma non sfonda. E alla fine rischia anche la beffa

ROMA CITY 00 ROMA CITY (4-3-3): Salvati 6; Fradella 5.5 (30’st Del Mastro 6), Spina 6. 5, Alari 6.5, Calisto 5.5; Icardi 6, Giorgini 6, Bonello 5.5 (16’st Marchi 6); Gelonese 5.5, Ofoma 5 (26’st Limongelli 6), Hernandez 5 (40’st Omohnria 6). A disp. : Merlini, Battistoni, Bamba, Baldi, Occhialini. All. Boccolini 6ENEDETTESE (4-2-4): Orsini 6.5; Zoboletti 6, Pezzella 6, Gennari 5.5, Orfano 6 (41’st Tourè 6); Candellori 5.5 (7’st D’Eramo 6), Guadalupi 6; Kerjota 5.5, Moretti 6, Battista 5.5 (16’st Baldassi 6), Sbaffo 5.5 (1’st Paolini 6). A disp.: Grillo, Bouah, Chitante, Orlandi, Tataranni. All. Pdini 6 Arbitro: Ismail di Rovereto 6 Note – Ammoniti: Icardi, Hernandez, Gennari. Rec pt 2’, st 6’. Angoli 13-6 per laenedettese. RIANO (Roma) Gli attacchi dellaenedettese si fermano sulla difesa a cinque che Boccolini schiera poco dopo il fischio di inizio.