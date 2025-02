Bergamonews.it - La riabilitazione nella spasticità focale nella patologia neurologica

La Casa di Cura San Francesco si distingue per l’innovazione e la professionalitàgestione delladella, una condizione debilitante che affligge pazienti con patologie neurologiche come ictus, sclerosi multipla e paralisi cerebrali infantili.Sotto la direzione del Dottor Marcello Mercenaro, l’Unità Operativa diutilizza la tossina botulinica (BoNT) per ridurre l’ipertonia muscolare, favorendo il recupero della mobilità e migliorando la qualità della vita dei pazienti. L’approccio adottato integra diverse figure professionali, tra cui fisiatri, fisioterapisti, tecnici di neurofisiologia e terapisti occupazionali, garantendo un percorso riabilitativo personalizzato ed efficace.La tossina botulinica agisce bloccando la trasmissione neuromuscolare e riducendo la contrazione involontaria dei muscoli.