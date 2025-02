Gamberorosso.it - “La qualità dei sorbetti è aumentata grazie agli addensati”. Un grande gelatiere siciliano svela i segreti del mestiere

In principio fu la granita. C'è infatti la “semplice” unione di ghiaccio (quello delle neviere), frutta e zucchero all'origine dellatradizione gelatiera siciliana. «Non sono uno storico ma per esperienza dico sempre che se c'è un concetto strettamente, sicuramente è quello delle neviere», esordisce così Antonio Cappadonia dopo avergli chiesto in cosa si contraddistingue il gelato. Cappadonia, una vita dedicata al gelato e alla Sicilia, ha condotto per molti anni il bar di famiglia prima di dedicarsi totalmente al sottozero. «Qui sulle Madonìe - continua – i commercianti di neve dopo ogni nevicata salivano in montagna per raccoglierla all'interno delle neviere. Dalla metà del 1600 nelle case nobiliari veniva acquistata e i nobili attraverso i loro monsù, i loro cuochi, facevano la granita con neve mista al sale».