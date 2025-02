Lanazione.it - "La proprietà forestale è una risorsa da valorizzare"

MONTAGNAla piccolae combatterne la frammentazione, trasformando un problema in una. Questo è l’obbiettivo del Progetto bosco che fa parte del dibattito sui progetti per il futuro della Montagna. L’iniziativa nasce dall’Unione del Comuni Montani Appennino Pistoiese, Comune di San Marcello Piteglio, Distretto RuralePistoiese, Gal MontagnAppennino, con il sostegno della Fondazione Caript, per offrire una soluzione alla parcellizzazione dei terreni e metterli a profitto. L’intervento, come hanno illustrato Francesco Benesperi dell’Ucap e Alessandro Marmiroli della Sinloc, si svilupperà su tre periodi nei quali raggiungere risultati in campo alimentare, energetico e nel legame da costruzione, nel primo, in ambito turistico il secondo e infine nei servizi ecosistemici.