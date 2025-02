La Promessa trame spagnole | la gravidanza stravolge tutto

Leggi su Velvetmag.it

Continuano le puntate de La, e in rete stanno già circolando le prime anticipazioni arrivate direttamente dalla Spagna.La famosa soap opera è entrata in punta di piedi nelle case degli italiani, e ha saputo pian piano conquistare i loro cuori. Le vicende raccontate continuano intanto ad appassionare i fan, che non possono fare a meno di restare incollati al piccolo schermo nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i colpi di scena in serbo per loro.Le anticipazioni de La(foto screenshot Mediaset Infinity) velvetmag.itNegli anni la serie è infatti diventata una delle più seguiti del palinsesto Mediaset. Manca pochissimo all’inizio delle prossime puntate, e intanto dalla Spagna sono arrivati degli spoiler sugli episodi che andranno presto in onda.Le anticipazioni de La: cosa succederàLe prossime puntate inizieranno innanzicon la famiglia Lujàn che affronterà uno dei momenti peggiori.