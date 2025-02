Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 10 al 16 febbraio 2025: Pia è morta?

© US MediasetUno strano lutto scuote La. Nei prossimi episodi, Pia Adarre compie un gesto estremo e si toglie la vita per sfuggire alle angherie del marito Gregorio Castillo, ritornato all’improvviso nel paese. O per lo meno così fa credere Jana Exposito a tutti quanti, quando la ritrova a terra priva di sensi insieme a Vera Gonzalez. Le cose saranno andate però così? Pia è davvero?La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40. Le puntate in replica si possono vedere in streaming anche nella sezione videogallery di DavideMaggio.it. Ecco le.Lunedì 10 e martedì 11: Catalina conosce AdrianoRomulo affida a Salvador il compito di organizzare le ricerche di Gregorio nella tenuta, senza far sapere nulla a Petra. La servitù si divide in coppie, ma senza alcun risultato.