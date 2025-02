Gqitalia.it - La prima intervista di Joshua a Sanremo

Dalla camera disi vede tutta, che nel pomeriggio di lunedì inizia a brulicare di van e orde di fan che vogliono la foto. Ogni secondo che passa, la gente sotto di noi sembra moltiplicarsi. Lo penso mentre sono sul terrazzo della stanza, in attesa chefinisca il suo allenamento: la mattina è stato a Bordighera in palestra, ora sta lavorando sulla voce.Quando entriamo in carica, ancorche possa dire qualcosa, mi dice di essere carico, ed effettivamente ora, guardandolo dal vetro del terrazzo sembra di trovarmi di fronte a un artista scafato. Eppure perè il primo, che coincide anche un po’ con il primo palco importante della vita - un po’ come successo per Blancodi Brividi, come ha sottolineato lo stesso Shablo.«Con il fatto che siamo in quattro e c’è un alto tenore sono molto tranquillo, anche perché alla fine, anche se è la miavolta su un palco così grande, ci si dà una mano», mi confessa appena ci sediamo sul divano e mi viene d’istinto di chiedergli come sta.