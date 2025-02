Sport.quotidiano.net - La Pistoiese si è impantanata. Altri due punti persi dalla vetta

tuttocuoio 11 TUTTOCUOIO (3-5-2) Carcani; Moretti, Bardini, Veron; Casari (34’ st Haka), Sansaro (40’ st Russo), Fino, Chiti (27’ st Del Rosso), Lorenzini; Benericetti (34’ st Centonze), Boiga. A disp. Dainelli, Forte, Severi. All. Firicano(3-5-2) Valentini; Donida, Polvani, Cuomo; Diodato (10’ st Stickler), Greselin, Maldonado, Basanisi (15’ st Sparacello), Maloku (27’ st Boccia); Simeri, Pinzauti. A disp. Cecchini, Mosti, Bertolo, Grilli, Giometti, Paci. All. Villa ARBITRO Testai di Catania (Damato-Pozzi) MARCATORI Sansaro 6’ pt, Simeri 32’ st Ormai ogni settimana sembra di dover fare copia e incolla di quanto detto e scritto la domenica precedente. Per la terza giornata consecutiva lagioca meglio dell’avversaria di turno, viene penalizzata da alcuni episodi dubbi ed esce dal campo senza i tre, ma con tanta rabbia ed amarezza.