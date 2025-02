Gamberorosso.it - La passione di Achille Lauro per i cocktail: "Sono arrivato a Saremo, 15 Moscow mule, grazie!"

È uno degli artisti in gara più attesi del Festival di2025 ed è il più quotato come capitano nelle squadre del FantaDe Marinis, meglio conosciuto come, sta per varcare le porte del Teatro Ariston per partecipare alla 75esima edizione della kermesse canora più seguita d’Italia. «Appena arrivati a Sanremo: 15», ha detto in una storia del suo profilo Instagram.Idia SanremoLadiper inon è cosa nuova. Nel 2022, nella serata finale del Festival, quando portò in gara la canzone Domenica, salì sul palco con una coppa di Belvedere Martini fra le mani. Fu quello l’anno in cui l’artista romano cominciò la sua collaborazione con il brand Belvedere Vodka Italia. Dopo le sue dichiarazioni sui social, anche quest’anno non manca il riferimento dialla suaper ie il bere bene.