Terzotemponapoli.com - La pagella di Napoli – Udinese

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ildopo lo sfortunato pareggio nei minuti di recuperi contro la Roma, e dopo il recupero di campionato tra Fiorentina e Inter che ha decretato gli azzurri campioni d’inverno, non va oltre il pareggio nel posticipo serale contro i friulani, tra le prestazioni più deludenti di quest’anno al Maradona,in attesa del posticipo dell’Inter di domani sera sempre contro i viola, allungano momentaneamente in classifica di un solo punto sulla squadra di Inzaghi1 – 1Ho visto questo:Meret 6,5: Due belle parate nel primo tempo, incolpevole sul pareggio friulano. Di Lorenzo 5,5: Soffre quando deve difendere, un po goffo quando attacca, bravo solo in un paio di diagonali difensive che evitano pericoli per Meret. Rrahmani 5,5: Cerca di mantenere da solo la difesa azzurra, anche lui soffre Lucca e compagni.