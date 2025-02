Abruzzo24ore.tv - La nuova normativa sulle cinture di sicurezza: il guidatore risponde per tutti i passeggeri

Roma - Unadecisione della Corte di Cassazione modifica profondamente le regole sulla responsabilità in caso di violazione delle norme relative alledi. Con la sentenza n. 46566/2024, infatti, si stabilisce che ilè ora responsabile non solo per il proprio comportamento alla guida, ma anche per l’uso delledida parte di. Ciò implica che se un passeggero non indossa correttamente la cintura, e questo porta a un incidente, il conducente potrebbe essere ritenuto responsabile. La sentenza nasce da un caso che ha coinvolto una donna, Mevia, accusata di omicidio colposo dopo un incidente in cui un passeggero non indossava la cintura. Sebbene la prima sentenza avesse assolto la donna, la Corte di Cassazione ha stabilito che la sua responsabilità non può essere esclusa, considerando l’assenza di vigilanza sul comportamento del passeggero.