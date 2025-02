Puntomagazine.it - La napoletana Giada d’Antonio vince il titolo iridato in gigante

All’Alpe Cimbra FIS Children CUP di Folgaria la sciatrice del comitato campana conquista il suo quinto oro internazionale.Napoli, 10 febbraio 2025 –, dello sci club Vesuvio, ha vinto lo slalominternazionale dell’Alpe Cimbra FIS Children Cup che si è appena concluso a Folgaria in Trentino. La sciatrice campana, un vero talento del mondo dello sci, non solo italiano, ha vinto anche ile lo slalom (addirittura con un vantaggio di 5 secondi) delle selezioni nazionali che le hanno permesso di entrare nella squadra nazionale per rappresentare l’Italia nella gara mondiale più importante per gli under 16 alla quale hanno partecipato oltre 320 atleti provenienti da 43 paesi. La vittoria diha contribuito a far conquistare all’Italia la classifica per nazioni.