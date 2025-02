Ilfoglio.it - La mozione di sfiducia a Santanché alla Camera: la diretta

Aula deserta, dove è iniziata la discussione delladiministra del Turismo Danielapresentata dal M5s. La ministra siede nei banchi del governo. Accanto a lei il ministro della Protezione civile Nello Musumeci e quello dei Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani. Ci sono anche il sottosegretario Marcello Gemmato e la sottosegretaria Vanna Gavia. Non è previsto un intervento dioggi ma nei prossimi giorni e anche il voto si terrà più avanti, probabilmente la settimana prossima.è arrivatapoco prima della seduta, iniziata alle 14. Ha pranzato al ristorante di Montecitorio con alcuni colleghi di partito e si è poi concessa una sigaretta in cortile prima di entrare in aula. Fratelli d’Italia ha scelto di non intervenire nel dibattito iniziale e anche Forza Italia e Lega manterranno il silenzio per evitare problemi nella maggioranza.